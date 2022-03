Fluminense de Abel Braga pode alcançar recorde de vitórias seguidas neste sábado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/03/2022 15:12 | Atualizado 12/03/2022 15:14

Rio - O técnico Abel Braga escalou a equipe do Fluminense para o duelo contra o Boavista, às 16h, no Estádio Eucyzão, neste sábado, pela última rodada da Taça Guanabara. Com time reserva, o Tricolor encerra a sua participação no torneio após conquistar o título de forma antecipada.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Muriel; Manoel, Matheus Ferraz e Luccas Claro; Jhonny, Pineida, Wellington, Nonato e Nathan; Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Técnico Abel Braga.

O Fluminense pode alcançar a 13ª vitória seguida no início desta temporada e igualar o maior recorde de triunfos em sua história, que é de 1919.