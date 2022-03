Luiz Henrique cresceu em campo sob o comando de Abel Braga - Lucas Merçon / Fluminense

Luiz Henrique cresceu em campo sob o comando de Abel BragaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/03/2022 12:11

Destaque do Fluminense neste início de 2022, Luiz Henrique está perto de ser negociado. O Betis voltou à carga pelo jovem atacante de 21 anos, aumentou sua proposta inicial e encaminhou a contratação para o meio da temporada.

O site ABC Sevilla informou sobre o acordo praticamente certo entre os dois clubes. E o 'Ge' trouxe os valores da negociação: os espanhóis ofereceram cerca de 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões), incluindo pagamento de bônus por metas alcançadas, por 75% dos direitos econômicos.



O valor é superior aos 7 milhões de euros oferecidos na primeira investida, que foi recusada pelo Fluminense. Além disso, o atacante ficou satisfeito com a proposta salarial, considerada irrecusável.



Luiz Henrique era uma das apostas da diretoria tricolor para venda nesta temporada. O objetivo do Fluminense é alcançar cerca de R$ 90 milhões com negociações em 2022 e por isso mais promessas devem deixar o clube até o fim da janela europeia no meio do ano.



Recentemente, o Tricolor esteve perto de negociar Nino e Gabriel Teixeira, mas as vendas não aconteceram.