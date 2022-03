Técnico Abel Braga já pensa no confronto de volta contra o Olimpia - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/03/2022 10:45

Na partida em que pode igualar o recorde de 13 vitórias seguidas, conquistado em 1919, o Fluminense não terá titulares e não jogará nem com o time B, também poupado contra o Boavista, neste sábado às 16h em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. Dos reservas que são utilizados, apenas Pineida, Manoel, Luccas Claro, Wellington, Nonato, Nathan, Gabriel Teixeira e Caio Paulista estarão no duelo.



Já Samuel Xavier sentiu um desconforto muscular na coxa direita e foi vetado. Com isso, Jhonny, um dos destaques do Fluminense sub-20 na Copinha de 2022, ganhará uma chance nos profissionais. Além dele, há muitos jovens do sub-23 na lista de relacionados pelo técnico Abel Braga.



O Fluminense deve ir a campo com Muriel, Jhonny, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Nathan; Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista.



Confira todos os relacionados:



Goleiros: Muriel e Pedro Rangel

Laterais: Jhonny, Pineida e Marcos Pedro

Zagueiros: Manoel, Luccas Claro, Cipriano, Davi e Matheus Ferraz

Volantes: Wellington, Nonato e Edinho

Meias: Nathan e Yago Ferreira

Atacantes: Matheus Martins, Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Marcelo, Gabryel Martins e Cauã.