Fred volta a treinar em campo, mas previsão de retorno ainda é incerto - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fred volta a treinar em campo, mas previsão de retorno ainda é incertoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 11/03/2022 15:32

Rio - De olho em sua recuperação na coxa direita, Fred voltou a treinar em campo na última terça-feira. Por outro lado, a presença do centroavante na próxima quarta-feira (16), pelo jogo de volta, contra o Olímpia (PAR), no Estádio Defensores del Chaco, pela terceira fase da pré-Libertadores, ainda é incerta. A informação é do portal "GE".

No entanto, Fred ainda pode viajar com o elenco ao Paraguai, a fim de agregar com a sua experiência. A recuperação do atacante está sendo preservada pelo departamento médico.

A única certeza da comissão técnica e departamento médico do Fluminense, é de que Fred está fora do confronto contra o Boavista, neste sábado, ás 16h, pela última rodada da Taça Guanabara. O Tricolor já conquistou o título antecipadamente no último sábado.