Rio - Destaque na vitória sobre o Olimpia, Germán Cano caiu nas graças dos torcedores do Fluminense em poucas partidas. Artilheiro do clube na temporada e na Libertadores, o argentino já igualou pelo Tricolor o número de gols que havia marcado na principal competição de clubes do continente por outras equipes.

Pelo Fluminense, Germán Cano atuou em apenas três partidas da competição e balançou as redes em três oportunidades. Antes de chegar ao clube carioca, o argentino disputou a competição por Independiente Medellín, da Colômbia, Nacional, do Paraguai e Lanús, da Argentina. E somando todas as suas participações, Cano só havia feito três gols.

A primeira Libertadores de Cano foi com a camisa do Lanús. Pelo clube da Grande Buenos Aires, o atacante entrou em campo em seis oportunidades e não fez nenhum gol. Seu melhor aproveitamento antes do Fluminense havia sido no Nacional, do Paraguai. Lá, o centroavante atuou em seis jogos e marcou duas vezes.

Germán Cano é ídolo do Independiente de Medellín, da Colômbia, porém, pela Libertadores, o atacante pouco jogou. Ele entrou em campo em dois jogos e marcou apenas uma vez. O argentino ainda defendeu o Léon e o Pachuca, na época que os clubes mexicanos disputavam a competição, mas acabou não entrando em campo.

Contratado para a temporada de 2022 após boa passagem pelo Vasco, Germán Cano entrou em campo em 13 partidas, balançou as redes em seis oportunidades e ainda deu duas assistências pelo Fluminense.