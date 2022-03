Germán Cano festeja um dos seus dois gols na vitória do Fluminense - Lucas Mercon/fluminense

Publicado 10/03/2022 13:02

Em sua oitava participação na Libertadores, o Fluminense chegou ao centésimo gol. E ele foi marcado por Germán Cano, quando fez o terceiro da vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, no Nilton Santos, pela ida da terceira fase da pré-Libertadores.

O atacante argentino, que fez também o primeiro na quarta-feira, chegou a três gols na Libertadores e é artilheiro neste início de competição, garantindo cada vez mais um lugar na equipe titular, num momento em que Fred retorna aos treinos após lesão na coxa direita.



O ídolo da torcida, inclusive, é o maior goleador do Fluminense na Libertadores, com 15 gols marcados. O segundo é Thiago Neves, com sete, e se mantiver a média de desempenho e o Fluminense seguir para a fase de grupos, Germán Cano tem chances de alcançar o meia. Já os dois primeiros da história do Tricolor foram de Flávio, em 1971, no 2 a 0 sobre o Palmeiras.



Do elenco atual, além de Cano e Fred, apenas Caio Paulista fez mais de um gol pelo Fluminense na competição sul-americana. Luiz Henrique, que marcou um golaço contra Olimpia, desencantou, e igualou Arias, Willian Bigode, David Braz, Yago e Gabriel Teixeira.