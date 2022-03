Goleiro Fábio foi destaque na partida de volta contra o Millonarios-COL, pela Libertadores - Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Goleiro Fábio foi destaque na partida de volta contra o Millonarios-COL, pela LibertadoresFoto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 09/03/2022 14:46

Ao conquistar a Taça Guanabara e ter deixado a Libertadores um pouco de lado a fim de comemorar o título, o Fluminense retornou o pensamento no jogo de ida da terceira fase da competição latino-americana que ocorre na noite desta quarta-feira (9), contra o Olimpia-PAR, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O goleiro Fábio afirmou que a festa em relação ao Estadual já é passado e que a equipe está empenhada para construir um bom resultado em casa para levar vantagem para o jogo de volta, que será em Assunção.

"A comemoração pela conquista da Taça Guanabara foi) só até a janta. Amanheceu o outro dia e aí foco total nesse jogo importante da Libertadores. Um jogo em casa, onde temos que ter uma consistência boa em todos os aspectos, no posicionamento e em todas as situações para que a gente possa sair do jogo com um resultado favorável para a segunda partida lá no Paraguai, que será muito difícil. Então acredito que a gente pode levar um resultado que nos dê mais tranquilidade para a forma de atuar lá. Todo mundo sabe das dificuldades que vamos enfrentar mesmo estando fora de casa, com o apoio do torcedor. Então temos que ter bastante concentração e foco para que a gente possa desenvolver o melhor futebol possível para sair com uma vitória e um resultado que nos favoreça no segundo jogo", declarou o goleiro.

De acordo com o camisa 12, a missão do Fluminense não é fácil. Ele fez questão de ressaltar a importância da dedicação do grupo desde o início até o fim.

"Com certeza será um jogo muito difícil, porque todas as equipes que estão na Libertadores têm tradição nos seus países e na competição também. É um jogo mata-mata, que implica ainda mais em uma pressão, um jogo de decisão. A gente tem quer estar preparado para tudo isso e com certeza todos esses componentes já foram vistos pelo Abel e ele nos passou tudo. Estaremos preparados para essas adversidades dentro do jogo", disse.

Ele ainda exaltou a torcida e reforçou o quão importante é a presença e o apoio das arquibancadas cheias. O Fluminense vendeu mais de 30 mil ingressos antecipadamente.

"O apoio da torcida é fundamental. O torcedor é a engrenagem principal em busca da temporada perfeita que a gente tem agora pela frente. Esse é o nosso objetivo, e com a ajuda do torcedor, nos empurrando o tempo todo, ajudando para que no final a gente possa comemorar com eles um bom resultado", completou.