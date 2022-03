Danilo Barcelos deixa o Fluminense e jogará pelo Goiás - Divulgação/Goiás

Danilo Barcelos deixa o Fluminense e jogará pelo Goiás Divulgação/Goiás

Publicado 09/03/2022 12:09

O Goiás anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação por empréstimo de Danilo Barcelos. Fora dos planos do Fluminense, o lateral-esquerdo já havia se despedido do Tricolor na terça-feira, mesmo dia em que foi registrado pelos goianos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Barcelos chegou ao Fluminense em 2020 e nunca caiu nas graças da torcida desde então. Pelo contrário. Os tricolores desde o início criticaram a contratação e perderam de vez a paciência durante a temporada de 2021, quando o jogador virou titular no lugar de Egídio e acabou perdendo a vaga para Marlon na reta final do Brasileirão.



Com as contratações de Cris Silva e Pineida, Barcelos ficou ainda mais sem espaço e não foi aproveitado nesta temporada, à espera de um clube. O Goiás o contratou por empréstimo até o fim desta temporada, quando o contrato com o Fluminense acaba. O lateral disputou 41 jogos pelo Tricolor e fez um gol.