Nino comemora lembrança de Tite e aponta ponto forte do Fluminense | Fluminense | O Dia

Nino - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 08/03/2022 11:22

Rio - Em grande fase no Fluminense, o zagueiro Nino está na pré-lista de Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o defensor celebrou a decisão do técnico e afirmou que independente de ser chamado para as partidas está feliz pela lembrança.

"Coração muito alegre, independente do que acontecer na convocação, por ter sido lembrado e estar sendo reconhecido pelo trabalho que tenho feito. Muito feliz, realmente!", afirmou Nino.

O jogador também falou sobre o atual momento do Fluminense na temporada. Na opinião de Nino, o ponto forte do grupo tricolor é a união entre os jogadores do elenco.

"Entre muitas coisas, (a Olimpíada) me ensinou que a força do grupo é imbatível. A gente tinha muito talento individual, sabia da qualidade dos nossos jogadores, mas o que fez a diferença é que nos momentos de dificuldade, principalmente nos dois últimos jogos, de se juntar, se unir. Falar: “Olha, está difícil aqui, mas estando próximos, ajudando um ao outro, vamos conseguir”. E conseguimos por causa disso, dessa união", disse.