Wendel está sendo monitorado pelo FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/03/2022 21:03

Rio - De olho nos jogadores brasileiros que deixaram a Ucrânia, o Fluminense mirou também o retorno do volante Wendel, que atua pelo Zenit, da Rússia. Em virtude da guerra entre os dois países, a liga ucraniana foi interrompida e permitiu a liberação dos atletas. A informação é do portal "NETFLU".

Por outro lado, as tratativas podem ser iniciadas, caso o Fluminense avance para a próxima fase da Libertadores, contra o Olímpia, do Paraguai. Além disso, Wendel é um pedido do técnico Abel Braga, que deseja o retorno do jogador de 24 anos para o Tricolor.

A tendência é que o Fluminense negocie o volante André, um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada, na abertura da próxima janela de transferências. Após deixarem a Ucrânia, os jogadores brasileiros podem assinar com outro clube até junho, após a confirmação da Fifa.