Mário BittencourtMarina Garcia / Fluminense

Publicado 07/03/2022 17:22

Rio - O Fluminense anunciou a contratação do meia João Pedro, de 23 anos, para reforçar o sub-23 do Tricolor nesta temporada. Por empréstimo, o jogador assinou o contrato até o fim de 2022 e destacou a boa expectativa para estrear no Brasileirão de Aspirantes.

Meia João Pedro assina com o Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

"Estou muito feliz. A motivação é grande e eu espero fazer um grande ano aqui no Fluminense, que as coisas possam dar certo. Minhas primeiras impressões foram muito boas. O CT é maravilhoso, estou muito feliz. A expectativa é boa para esse início do Brasileirão de Aspirantes. A gente vai ter tempo para treinar e se preparar para fazer um grande campeonato", destaca João Pedro.



O contato entre o Fluminense e João Pedro foi iniciado após o meia despertar a atenção quando defendia o Vila Nova-GO no Brasileirão de Aspirantes de 2020. Em seguida, o jogador se transferiu para o Monte Azul e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista.