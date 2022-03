Felipe Melo contou com a presença da família na conquista da Taça Guanabara - Divulgação/Fluminense

Publicado 06/03/2022 13:21

A combinação não poderia ter sido melhor. Felipe Melo realizou o sonho do pai e ganhou o primeiro troféu com a camisa do Fluminense. Mas ficou ainda melhor com a conquista da Taça Guanabara em Volta Redonda, cidade natal do experiente volante, o que permitiu a Seu José ver no Raulino de Oliveira o filho comemorar o título da fase classificatória do Campeonato Carioca.



"É uma felicidade até difícil de falar, de descrever. Meu pai está aqui, meus filhos também… Minha mãe infelizmente está fora do país por uma boa causa, já que daqui a pouco vai nascer nosso sobrinho. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de poder fazê-los sentirem orgulho de mim. E tudo isso onde tudo começou. Agradeço muito a Deus por esse momento e com muita esperança de que grandes coisas estão por vir", afirmou o camisa 52 ao site oficial do Fluminense.



Mas Felipe Melo, que entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Resende, não quer parar apenas com a Taça Guanabara. Afinal, desde a apresentação, o volante falou que seu objetivo era conquistar títulos e, principalmente, a Libertadores.



“Que seja o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que virão coisas grandes. A cada dia mais o espírito se fortalece. Vamos aprendendo, crescendo e demonstrando mais o que podemos construir. Sabemos que hoje ainda não é suficiente para maiores conquistas, mas a gente tem muito a crescer a esperança só aumenta", completou.