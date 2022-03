Abel Braga, técnico do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Rio - Após conquistar o título da Taça Guanabara neste sábado (5), com a vitória por 4 a 0 sobre o Resende, em Volta Redonda, o técnico Abel Braga destacou sua história com o Fluminense que, segundo ele, esteve ao seu lado no momento mais difícil da sua vida.

Esse foi o 12 título de Abel com o Tricolor das Laranjeiras. O técnico já havia conquistado em outras passagens cinco Taças Guanabara, quatro Campeonatos Cariocas, duas Taças Rio e um Campeonato Brasileiro.

"Cada competição é uma escada, quebramos o primeiro degrau dessa e continuamos subindo. Grandes coisas se conquistam com pequenas coisas. Não tem preço ver o torcedor feliz assim. O Fluminense representa tudo para mim, me dá todas essas alegrias de vitórias, mas no dia da minha maior dor o Fluminense velou o corpo do meu filho. O Fluminense é muito mais que meu caráter, o Fluminense é minha alma", disse o técnico, após o jogo, em entrevista ao canal oficial do clube.

Abel se emocionou ao falar da história de João Pedro Braga, seu filho mais novo, que faleceu em 2017 no Rio de Janeiro. Na época, o treinador comandava o Fluminense, que decretou luto oficial de três dias, além de realizar o velório na sede do clube, no bairro das Laranjeiras, Zona Sul do Rio.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (13), contra o Boavista, em Bacaxá. O Tricolor já estava classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e assegurou a liderança da Taça Guanabara, que culminou com o título antecipado.