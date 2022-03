Fluminense venceu os dois confrontos contra o Millionarios, da Colômbia - Lucas Merçon / fluminense

Publicado 04/03/2022 11:26

Com o empate em 1 a 1 com o Atlético Nacional, quinta-feira na Colômbia, o Olimpia será o adversário do Fluminense na eliminatória da Libertadores e quem passar entrará na fase de grupos. Será o segundo encontro entre os dois clubes num mata-mata da competição, e desta vez o Tricolor terá a chance de dar o troco da eliminação em 2013, nas quartas de final.

A Conmebol ainda não anunciou, mas os confrontos serão nas próximas terças-feiras. No dia 8, o Fluminense jogará no Nilton Santos às 21h30. Na outra semana, a definição da vaga na fase de grupos será no Paraguai, assim como aconteceu em 2013. O mando de campo foi definido pela posição no ranking da entidade, com o Olimpia melhor colocado.



Os dois jogos há quase nove anos foram os únicos do confronto, sendo que o Fluminense não conseguiu vencer. Sem o Maracanã naquela época, assim como agora, enfrentou o Olimpia em São Januário e ficou no 0 a 0. Já nos Defensores del Chaco, perdeu de virada por 2 a 1 e deu adeus ao sonho do título. Os paraguaios chegaram até a final e perderam para o Atlético-MG.



Do elenco atual, apenas Fred esteve em campo em 2013, mas, machucado, desta vez não poderá participar do confronto. Além do camisa 9, o técnico Abel Braga era o comandante há quase nove anos e agora poderá dar o troco.