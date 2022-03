Marcelo - Divulgação / Fluminense

Publicado 03/03/2022 20:29

Rio - Um dos grandes sonhos do Fluminense é de repatriar o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid. No entanto, após o jogador revelar recentemente que deseja encerrar a carreira no clube espanhol, o Tricolor, por ora, desistiu da contratação. A informação é do portal "NETFLU".

Em análise, o jogador de 33 anos se tornou uma contratação fora da realidade, após o Fluminense estudar o custo-benefício, situação interna e uma projeção do que os cofres poderão permitir para o Tricolor investir no lateral-esquerdo. No setor, o Tricolor conta com Cris Silva, Mario Pineida, Marlon e Danilo Barcelos.

Em entrevista ao talkshow "El Hormiguero", Marcelo admitiu que pretende encerrar a carreira no Real Madrid. Por outro lado, ressaltou que a decisão e responsabilidade é do clube espanhol. Além disso, a incerteza sobre um possível retorno para o Fluminense, deixou o clube carioca em dúvida com o desejo do atleta.