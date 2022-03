Ingressos para Resende x Fluminense estão à venda - Divulgação/Fluminense

Publicado 03/03/2022 13:10

O Fluminense precisa de uma vitória simples sobre o Resende, neste sábado às 16h no Raulino de Oliveira para garantir o primeiro lugar e conquistar a Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. E o Tricolor já iniciou as vendas dos ingressos para o que pode ser a festa da primeira taça na temporada.



Na condição de visitante, o Fluminense conseguiu negociar com o Resende um desconto de 50% no valor dos ingressos para seus sócios, independentemente da categoria. A venda para os sócios será exclusiva na sede do clube, em Laranjeiras, e na Bilheteria Amarela do Raulino no dia do jogo (a partir das 13h).



Cada sócio terá direito a um ingresso com desconto e precisa estar ativo e adimplente. No momento da compra, o associado deverá apresentar sua carteirinha ou estar logado no Portal do Sócio em seu smartphone.



Para o público geral, haverá venda online através do site www.tickethub.com.br. O ingresso é carregado no celular e não será necessário trocar na bilheteria. A venda online encerra na sexta, às 23h59.



Veja mais informações:



VALORES

Arquibancada

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 20

- Não-Sócios / Inteira - R$ 40



Social

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 30

- Não-Sócios / Inteira - R$ 60



PONTOS DE VENDA



Laranjeiras - Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Dia 03/03 (quinta-feira), das 10h às 17h

- Dia 04/03 (sexta-feira), das 10h às 17h



Estádio Raulino de Oliveira – Bilheteria Amarela (exclusiva para Sócios do Fluminense)

- Dia 05/03 (sábado), das 13h até o final do primeiro tempo



Estádio Raulino de Oliveira - Bilheterias Azul e Verde (torcida do Fluminense / Não-Sócios)

- Dia 03/03 (quinta-feira), das 10h às 17h

- Dia 04/03 (sexta-feira), das 10h às 17h

- Dia 05/03 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo



GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão retirar o ingresso em Laranjeiras ou no Estádio Raulino de Oliveira na quinta (03/03) ou na sexta (04/03). Será obrigatória a comprovação do benefício no ato da retirada. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.



ACESSO AO ESTÁDIO



IMPORTANTE: De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no momento da compra do ingresso e no acesso ao estádio. Menores de 18 anos não precisarão apresentar comprovante de vacinação.



- Os portões abrirão às 14h

- É obrigatório o uso de máscara

- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio