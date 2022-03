Nino - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 03/03/2022 11:59

Rio - No Fluminense desde 2019, Nino quase encerrou sua passagem pelo Tricolor no começo do ano. O zagueiro topou defender o futebol mexicano, mas devido a uma discordância da porcentagem que o clube carioca iria receber acabou permanecendo. Porém, engana-se quem pensava que isso iria abalar o defensor. Uma das referências no elenco de Abel Braga, Nino é um dos destaques da defesa tricolor no começo de 2022.

O Fluminense vive uma das maiores sequências positivas da sua história, com dez vitórias seguidas em 11 jogos. Nessas partidas, o clube das Laranjeiras só foi vazado em três delas. A defesa é um dos pontos de destaque da equipe de Abel Braga e Nino uma das principais referências. Ele atuou em sete jogos do Tricolor na temporada.

Sob o comando de Abel Braga, a defesa do Fluminense vem sofrendo modificações tanto na escalação, quanto na formação. O Tricolor já atuou com três zagueiros, tendo Felipe Melo compondo o setor com Nino e David Braz ou também Manoel, Luccas Claro e David Duarte formando o sistema defensivo. Porém, com a lesão do ex-zagueiro do Goiás, a equipe alternativa do clube carioca tem atuado com apenas dois defensores.