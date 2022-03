Luan Freitas se machucou durante a pré-temporada do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 03/03/2022 17:43

Após sofrer grave lesão no joelho direito durante a pré-temporada, Luan Freitas passou por cirurgia no local nesta quinta-feira. Em comunicado, o Fluminense confirmou que o procedimento realizado pelo chefe do departamento médico do clube, Douglas Santos, foi um sucesso e que o jovem zagueiro de 21 anos deve receber alta até a noite.



Ao contrário de outras revelações de Xerém, Luan Freitas não foi para a Copa São Paulo de Futebol Júnior a pedido da comissão técnica. Entretanto, em um treino, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Durante quase dois meses, o zagueiro fez um trabalho pré-operatório.



Devido ao tempo de recuperação, Luan Freitas só retornará ao campo no segundo semestre, mas dificilmente jogará nesta temporada. Em 2021, o jovem zagueiro já havia sofrido outra grave lesão, desta vez no pé esquerdo, logo em seu primeiro jogo pelo Campeonato Carioca, passou por cirurgia e ficou fora por quatro meses.