Fluminense venceu os dois confrontos contra o Millionarios, da ColômbiaLucas Merçon / fluminense

Publicado 04/03/2022 14:58

Rio - A Conmebol alterou as datas dos confrontos entre Fluminense e Olimpia-PAR, válidos pela terceira fase da Libertadores da América. Anteriormente marcados para as duas próximas terças-feiras (8 e 15 de março), o duelo agora irá acontecer nas quartas-feiras (9 e 16 de março). Ambos os jogos começarão às 21h30.

Como antecipou nesta sexta-feira (4) o site "GE", o clube paraguaio notificou pela mudança por ter um compromisso pelo campeonato local no próximo domingo, o que inviabilizaria a questão da logística para a partida no Rio de Janeiro.

O primeiro duelo válido, pela terceira fase da Libertadores, acontecerá no Estádio Nilton Santos. A volta será no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Quem avançar, garante uma fase na fase de grupos da competição continental.