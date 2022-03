Felipe Melo pede para o elenco do Fluminense continuar 'com a mesma humildade' após sequência de dez vitórias seguidas na temporada - Foto: Reprodução/FluTV

Felipe Melo pede para o elenco do Fluminense continuar 'com a mesma humildade' após sequência de dez vitórias seguidas na temporadaFoto: Reprodução/FluTV

Publicado 03/03/2022 21:30

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, pediu para o elenco tricolor continuar "com a mesma humildade", após a vitória por 2 a 0, sobre o Millonarios, em São Januário, que encaminhou a classificação para a terceira fase da Libertadores. Embalado com a sequência de dez vitórias seguidas, o jogador de 38 anos afirmou que "às vezes, deixamos a soberba entrar".

"Mesmo que a gente não queira, às vezes, deixamos a soberba entrar. Isso é um problema grande. Então, eu quero pedir a vocês que continuem com a mesma humildade. Vamos desfrutar desse momento, mas entender que é apenas mais um passo", afirmou Felipe Melo.

Neste sábado (5), o Fluminense enfrenta o Resende, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. Caso o Tricolor vença a partida, poderá erguer o troféu da Taça Guanabara, em Volta Redonda.