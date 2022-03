Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 21 anos, é um dos principais destaques do Fluminense e vem sendo observado por clube do futebol europeu. De acordo com o portal "NetFlu", o Ajax, da Holanda, tem interesse na contratação do jovem, revelado em Xerém.

No entanto, ainda segundo o portal, o clube holandês não pensa, nesse momento, em oficializar uma proposta. Luiz Henrique é bem avaliado pelo Ajax, porém, há outros brasileiros na lista de prioridades do tetracampeão da Liga dos Campeões.

Luiz Henrique é considerado por muitos o principal jogador do Fluminense e poderá ser a maior venda do clube carioca. O Tricolor deseja pelo menos algo na base de 15 milhões de euros (cerca de R$ 82,91 milhões) para negociar o atacante.