Capitão no lugar de Fred, Yago Felipe pode levantar a Taça Guanabara se Fluminense derrotar o Resende neste sábado (5). - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Capitão no lugar de Fred, Yago Felipe pode levantar a Taça Guanabara se Fluminense derrotar o Resende neste sábado (5).Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/03/2022 15:05

Com um aproveitamento de 89% no Campeonato Carioca, o Fluminense venceu nove de oito partidas e pode conquistar a Taça Guanabara caso vença o Resende, na décima rodada da competição que acontece neste sábado (5), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A chance de levantar o primeiro troféu do ano faz com que a Libertadores fique um pouco em segundo plano a fim de a equipe ser decisiva no confronto estadual.

"Temos que esquecer a Libertadores um pouquinho neste momento, até porque a gente tem um jogo muito importante, que decide a Taça Guanabara. É uma conquista importante para nós jogadores, para o clube e para a torcida, por toda a história que representa essa competição. Então a gente está muito focado em levantar essa taça", declarou Yago Felipe.

Com a responsabilidade de ser capitão do time algumas vezes na ausência de Fred após lesão, Yago é um dos candidatos a erguer a taça em caso de vitória neste sábado. Contudo, o camisa 20 minimizou o fato e ressaltou que o mais importante é que todos estejam unidos por um único objetivo.

"Vamos ver o que o professor Abel vai decidir, quem vai iniciar a partida. Mas, independentemente de quem for jogar e quem for o capitão, estaremos todos juntos para buscar e, se possível, comemorar esse título", disse o meia.

Mesmo com o foco na partida contra o Resende, Yago ainda analisou o confronto com o Olímpia-PAR, jogo que ocorre pela terceira fase da Libertadores, na próxima quarta-feira (9), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

“Libertadores não tem jogo fácil, independentemente do adversário. É uma competição muito difícil de disputar. O Olímpia é um adversário muito grande, que tem uma história dentro da competição. Então, depois desse jogo contra o Resende a gente já vai analisar com calma para chegar preparado”, concluiu.