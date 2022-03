Jhon Arias no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 04/03/2022 16:40

Após um 2021 decepcionante, Jhon Arias tornou-se um dos destaques do Fluminense em 2022, mesmo na reserva. Contratado no ano passado, o atacante colombiano se mostra recuperado de uma série de problemas pessoais, em especial a morte da avó Concepción Becerra Rentería, o que o abalou psicologicamente. E comemora o momento que vive.

"Estou em uma boa sequência, mais em virtude do que vem fazendo o coletivo. O Fluminense vem de uma sequência de vitórias e boas atuações. Sinto que no ano passado eu tive um momento muito difícil da minha vida, creio que o mais difícil, a morte da minha vó, que era um pilar em casa. Foi um momento difícil psicologicamente. Mas tive tempo de férias, para passar com minha família e organizar tudo. Precisava. Foi tempo de assumir que precisava fazer as coisas bem e elas estão acontecendo", afirmou.



Além de atuar em 10 partidas na atual temporada, Arias já deu uma assistência e marcou três gols, sendo dois importantes: o da vitória sobre o Flamengo e o segundo contra o Millionarios, que garantiu a classificação na Libertadores. Apesar do bom desempenho, o colombiano segue na reserva do Fluminense, mas não se abala.



"Eu me mantenho focado no dia a dia, trato de trabalhar bem, ser humilde, sabendo que tenho muito a melhorar. Preciso ser paciente também e respeitar a autoridade. O professor Abel tem muita experiência. É um dos melhores treinadores no futebol brasileiro atualmente e uma pessoa que sabe o que é melhor para o clube", afirmou.



Com jogo importante pela pré-Libertadores na quarta-feira, a tendência é Abel Braga poupar alguns titulares e Aris têm chances de começar jogando neste sábado contra o Resende em Volta Redonda. O jogo pode garantir o título da Taça Guanabara ao Tricolor em caso de vitória.