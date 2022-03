Fluminense, campeão da Taça Guanabara 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/03/2022 17:50

Rio - O Fluminense é campeão da Taça Guanabara. Neste sábado (5), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor atropelou o Resende pelo placar de 4 a 0 e carimbou a excelente campanha na fase classificatória para as semifinais. Os gols foram marcados por Jhon Arias, Martinelli, Nonato e Heitor (contra).

Embalado com a sequência de 10 vitórias e após confirmar a classificação para a terceira fase da Libertadores, o Fluminense garantiu o título com grande exibição da chamada "equipe alternativa", já que os considerados titulares foram poupados para o primeiro duelo contra o Olímpia.



E o show Tricolor em Volta Redonda não demorou a começar. No primeiro minuto de jogo, em saída errada do Resende, Germán Cano recuperou, acionou Martinelli dentro da área, e o volante deixou Jhon Arias livre apenas para empurrar para o fundo da rede.



Em choque com a intensidade do Fluminense, o Resende não suportou e quatro minutos depois sofreu o segundo golpe. Ganso fez bela jogada no campo de defesa e lançou na medida para Arias, que invadiu a área, driblou o goleiro Jefferson serviu Martinelli, na pequena área, que só completou para o gol.



O Flu jogava por música na primeira etapa e não deu chances para que o Resende criasse oportunidades. A equipe comandada por Abel Braga seguiu dominando as ações e controlando a partida, sem correr riscos no campo de defesa. O Resende ainda chegou com Macena, atacante, que parou nas mãos de Marcos Felipe.



A vitória, que já se encaminhava, virou chocolate no Raulino de Oliveira. Aos 37 minutos, Pineida fez jogada pelo meio, serviu Ganso e o meia achou Nonato entrando na área. O volante bateu cruzado e a bola desviou na zaga do Resende, entrando no canto superior direito de Jefferson.



No primeiro terço do segundo tempo, o Fluminense abaixou a intensidade na marcação e passou a observar o Resende jogar um pouco mais. Como o Gigante do Vale não conseguiu furar o sistema defensivo do Tricolor, a qualidade na construção, com aceleração no passe, transformou a vitória em goleada.



Aos 13 minutos, Samuel Xavier invadiu a área e cruzou rasteiro para Germán Cano finalizar já sem goleiro. O atacante argentino, no entanto, errou o arremate e a bola acabou batendo no zagueiro Heitor. O árbitro Yuri Elino Ferreira assinalou gol contra.



Abel Braga aproveitou o jogo praticamente resolvido para colocar em campo alguns destaques do time titular. Felipe Melo, Willian e Luiz Henrique entraram para levantar a taça e, claro, ter tempo de jogo já visando a partida contra o Olímpia-PAR.



A vitória que coroou a boa campanha no começo da temporada foi a 11ª consecutiva (sendo a 9ª pelo Cariocão), marca impressionante para uma equipe recém-formada e que ainda se estrutura visando Brasileirão e Libertadores - essa segunda ainda tendo que avançar à fase de grupos.

O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 21h30, para o primeiro duelo da terceira fase da Libertadores, contra o Olímpia-PAR.

FICHA TÉCNICA

Resende 0 x 4 Fluminense

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Data e hora: sábado (04/03), às 16h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Público: 6.936

Gols: Jhon Arias 1'/1ºT, Martinelli 5'/1ºT, Nonato 37'/1ºT e Heitor (GC) 13'/2ºT (Fluminense)

Cartões amarelos: Jeffinho, Macena e Douglas (Resende)



RESENDE: Jefferson; Juninho (Ben-Hur), Joanderson (Gabriel Peixoto), Heitor e Douglas; João Felipe (Medina), Brendon (Felipe Souza) e Emanuel Biancucchi; Macena (Bismarck), Jeffinho e Igor Bolt. Técnico: Sandro Sargentim



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel, Pineida; Wellington (Felipe Melo), Nonato, Martinelli (André), Ganso (Willian); Jhon Arias (Nathan) e Germán Cano (Luiz Henrique). Técnico: Abel Braga