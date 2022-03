Ganso está em alta com Abel Braga - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ganso está em alta com Abel BragaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/03/2022 16:00

Com o nome em alta após ser grande colaborador na vitória do Fluminense sobre o Resende com o placar de 4 a 0 e, da conquista do título da Taça Guanabara, Paulo Henrique Ganso atribuiu os triunfos ao treinador Abel Braga. Sob o comando do técnico, o Tricolor está a 11 jogos sem perder.

"O Abel está sabendo gerir muito bem o nosso grupo, isso faz toda a diferença. É um elenco muito forte que a gente tem esse ano. Que a gente possa crescer cada vez mais", disse.

Ganso teve participação importante no jogo, mostrou visão de jogo, produziu ofensivamente e, deu assistência para o gol de Nonato. Ainda, fez passe essencial em jogada que gerou o gol de Martinelli.

"É o primeiro título do ano, depois a gente pensa na quarta-feira (terceira fase da Libertadores), que vai ser muito mais complicado. Vamos comemorar um pouquinho hoje (sábado), ficar feliz pelo trabalho que estamos fazendo e pensar na quarta, tentar ganhar de novo, fazer vantagem, mas não vai ser fácil. Estamos com o pé no chão.", afirmou.

Depois da Taça Guanabara erguida, o Fluminense tem o próximo compromisso na quarta-feira (9). O jogo de ida contra o Olimpia, do Paraguai, acontece no Estádio Nilton Santos, às 21h30, pela terceira fase da Libertadores.