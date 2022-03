Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

07/03/2022

Rio - Um dos jogadores mais criticados pelos torcedores do Fluminense está perto de deixar o clube carioca. Danilo Barcelos está bem próximo de ser anunciado como reforço do Goiás. O Tricolor deverá dividir o salário do atleta com o clube esmeraldino até o fim da temporada.

O lateral-esquerdo, de 30 anos, chegou ao Fluminense em 2020 e nunca conseguiu conquistar os torcedores do clube carioca. Após ser reserva na primeira temporada, Barcelos chegou a ser titular no ano passado. Ele atuou em 24 jogos e contabilizou 5 assistências em 2021.

Nesta temporada, com a chegada de Pineida e Cris Silva, Barcelos não atuou nenhuma vez pelo Fluminense. O jogador tem passagens por clubes importantes como Botafogo, Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro.