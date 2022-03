Nonato - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 07/03/2022 10:30

Rio - As atuações de Paulo Henrique Ganso nas últimas partidas têm recebido muitos elogios dos torcedores tricolores, porém, há outros meio-campistas do Fluminense que vem "enchendo os olhos" pelo rendimento no começo da temporada. Martinelli e Nonato, que em 2021, tiveram números tímidos e pouco chegavam ao ataque, se reinventaram este ano e prometem aumentar a concorrência por vagas no time titular tricolor.

Revelado na base do Fluminense, Martinelli começou a temporada passada como titular na posição de primeiro volante. No entanto, o jovem, de 20 anos, viveu uma temporada de oscilação e acabou indo para o banco de reservas para André. Na temporada de 2021, Martinelli vem sendo escalado como segundo ou terceiro homem de meio-campo. E essa mudança vem rendendo frutos.

Na partida contra o Millionarios, na Colômbia, o meia foi decisivo ao dar belo passe para Luiz Henrique, que só rolou para Cano, que sem goleiro, fez o gol da virada do Fluminense. Na partida contra o Resende, que valeu o título da Taça Guanabara, Martinelli balançou as redes, algo que não aconteceu nenhuma vez na temporada de 2021.

Nonato, de 24 anos, chegou ao Fluminense emprestado pelo Internacional em 2021. Apesar de ter ido bem em algumas partidas, o jogador atuou em 18 jogos no ano passado e passou em branco. Nesta temporada, o meia vem se destacando pelo poder de marcação e também por chegar bem ao ataque, vivendo inclusive uma fase goleadora. Em cinco jogos, Nonato marcou três vezes, sendo uma no clássico contra o Vasco.

Apesar de Abel Braga insistir que o Fluminense não tem uma equipe titular, o meio-campo tricolor vem sendo escalado nos principais jogos do ano com André e Yago Felipe. Além deles, Cris Silva e Calegari atuam como alas. Em grande fase, Martinelli e Nonato vem trabalhando bem e podem ser boas alternativas para Abel nos próximos confrontos.