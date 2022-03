Yago Felipe - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

07/03/2022

Rio - O bom momento do time considerado alternativo do Fluminense tem feito com que muitos torcedores desejem que Abel Braga faça mudanças no time titular. O setor de meio-campo talvez seja o mais visado neste momento. Um dos líderes do elenco tricolor, o meia Yago Felipe afirmou não temer a concorrência, elogiou os companheiros de setor e fez uma declaração de amor ao clube das Laranjeiras.

"Fico feliz. Não sou só jogador do Fluminense, sou torcedor do Fluminense. Quero que meu time esteja sempre com os melhores. Fico feliz de ver o Martinelli voltando a jogar o que ele sabe. Joguei várias vezes com ele na temporada passada. Pra mim, é um dos jogadores mais completos. Sou admirador. Nonato também é impressionante, joga muito. Sempre falo isso pra ele. Wellington voltou a jogar, a ter confiança. Fico feliz. Estamos no caminho certo. Se o companheiro estiver jogando bem, o Fluminense vai vencer. Isso nos deixa felizes para trabalhar", afirmou em entrevista coletiva.

Atualmente, Yago Felipe e André vem formando dupla no setor, ao lado dos alas Cris Silva e Calegari. Na equipe alternativa, Abel tem apostado em Wellington atuando de forma mais fixa, Martinelli e Nonato como jogadores que chegam de trás para finalizar e em Ganso como maestro do meio-campo.