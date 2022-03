Ganso relembra trajetória e projeta recomeço no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Ganso relembra trajetória e projeta recomeço no FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/03/2022 15:31

Rio - Paulo Henrique Ganso vive uma fase promissora no Fluminense. Recuperado de fratura no antebraço, o camisa 10 vem fazendo jogos seguros e já assinou duas assistências neste início de temporada. Nesta segunda-feira, ele publicou uma carta no site 'The Players Tribune', em que escreveu sobre o momento no Tricolor e as expectativas para a temporada. Além disso, o meia relembrou episódios marcantes de sua carreira.



No texto, Ganso conta que começou atuando pela Tuna Luso, time de futsal de Ananindeua, Pará. Depois, ele chegou ao Santos e teve uma passagem que descreveu com carinho, entre títulos, momentos com o elenco e a convocação para a Seleção Brasileira. O jogador ainda lembrou de sua apresentação no São Paulo e a transferência posterior para a Europa. O camisa 10 também falou das lesões que sofreu e da importância da saúde mental para a recuperação.

- Lembra o que eu falei sobre se sentir importante? De como eu me recuperei da lesão de 2010 porque sabia que era importante pro clube? Então, eu me sentia assim no Santos e no São Paulo. O mais difícil para o jogador é quando ele não se sente importante pro time. Porque tira a tua motivação, você não tá com a cabeça 100% ali no que tem de fazer. O que adianta se você não vai jogar? - disse.



Por fim, Ganso revelou que a transferência para o Fluminense o fez recuperar a alegria em jogar futebol, e lamentou a saída de Fernando Diniz, então técnico tricolor. Determinado, o camisa 10 enfatizou que deseja ser importante para o time e garantiu que pode contribuir ainda mais dentro de campo. Ele também ressaltou que deseja conquistar títulos com as três cores.

- Eu quero ter mais importância dentro do Fluminense. Posso ajudar muito mais, jogar muito mais jogos, o máximo de tempo possível em campo, para conquistar títulos com o clube. É o que eu vim buscar aqui. É o que eu desejo neste ano. É com esse pensamento que eu saio todo dia de casa para treinar, com essa mentalidade que entro em campo. No que depender de mim, isso tem tudo para acontecer - finalizou.