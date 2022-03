Fluminense venceu os dois confrontos contra o Millionarios, da Colômbia - Lucas Merçon / fluminense

Publicado 08/03/2022 17:40

Em grande fase, com 11 vitórias seguidas, o Fluminense tem mais um desafio para chegar à fase de grupos da Libertadores: o Olimpia. Para superar os paraguaios, o Tricolor jogará novamente no Nilton Santos (contra o Millionarios mandou em São Januário) nesta quarta-feira, às 21h30, com aprendizados do único confronto que teve contra o adversário.



Há quase nove anos, o Fluminense também enfrentou o Olimpia pelo mata-mata, mas pelas quartas de final da Libertadores. O técnico era o próprio Abel Braga, que viu sua equipe não aproveitar o fator campo para abrir vantagem e acabou eliminada no Defensores del Chaco.



O 0 a 0 em São Januário (o Maracanã também não estava à disposição), inclusive, gerou muitas críticas ao treinador na época, por causa de uma declaração antes do duelo, quando disse que preferia o empate sem gols do que vencer por 2 a 1, por causa do gol fora como critério de desempate do confronto. O Fluminense acabou perdendo pelo placar de 2 a 1 na volta e foi eliminado.



Desta vez, o critério de gols fora não existe mais nas competições da Conmebol, mas o Fluminense precisa da vitória contra uma equipe que deve se fechar, assim como fez em 2013, para não depender de um bom resultado no Paraguai. Só que desta vez o Tricolor precisa tem que aproveitar as chances, o que não aconteceu há quase nove anos (Rhayner chegou a driblar o goleiro e perdeu, assim como Wagner cara a cara) e custou caro.



"Temos que ser melhores no jogo da ida e na volta. Não basta abrir uma boa vantagem aqui e deixar a desejar fora. Se formos melhores nos dois, tenho certeza de que vamos sair com a classificação. Tenho certeza que nossa torcida vai comparecer e nos ajudar para começarmos muito bem e encaminharmos a classificação", afirmou Yago.