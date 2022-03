Fred, ao lado dos filhos - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 08/03/2022 17:20

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred vem desfalcando o clube carioca após se lesionar no jogo de ida da pré-Libertadores contra o Millonarios. No entanto, o veterano tem papel fundamental na gestão do elenco. Em vídeo divulgado pelo Tricolor após o título da Taça Guanabara, o artilheiro aparece motivando o grupo para a temporada.

"Certeza que vai ser o primeiro de muitos porque, do jeito que a gente está trabalhando, plantando há alguns anos, acho que somos merecedores de desfrutar disso. Temos final de (Pré-)Libertadores e poucos dias depois de Carioca. A gente vai entrar para ganhar tudo", afirmou Fred.

O Fluminense vem vivendo um grande momento na atua temporada. O Tricolor venceu as últimas 11 partidas, sendo nove pelo Estadual e duas pela Libertadores. Nesta quarta, o clube carioca recebe o Olimpia, pela última fase da pré-Libertadores.