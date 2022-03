Abel Braga conversa com os jogadores antes do treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/03/2022 14:25

Rio - Sem espaço no Fluminense, o volante Yuri pode definir o seu futuro ainda nesta semana. De acordo com o portal "NETFLU", o jogador de 27 anos tem conversas com dois clubes da Série A. Fora dos planos do Tricolor, a saída não deve ser dificultada pela diretoria do clube carioca.

Yuri pode definir novo destino nesta semana Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Anteriormente, os representantes de Yuri estavam negociando no mercado asiático. No entanto, com demora para resolver a situação, a janela de transferências foi encerrada e acabou obrigando o volante a dar mais atenção para os clubes nacionais.

O estafe do volante alega que houve demora para encontrar uma solução para Yuri. Enquanto não acha um novo destino, o jogador treina normalmente com o elenco tricolor. Por outro lado, não está obtendo ritmo e o seu contrato encerra no fim deste ano. Na última temporada, o atleta atuou pelo Cuiabá.