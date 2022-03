Danilo Barcelos - Reprodução

Publicado 09/03/2022 09:30

Rio - Novo jogador do Goiás, Danilo Barcelos utilizou as redes sociais para se despedir do Fluminense. O lateral, de 30 anos, que não entrou em campo nesta temporada, foi emprestado ao Esmeraldino até o fim da temporada e terá o salário dividido pelos dois clubes. O jogador agradeceu a oportunidade de defender o Tricolor.

"Gratidão por cada minuto, o Fluminense me ensinou muita coisa e jamais irei esquecer tudo que vivi dentro deste clube. Foram dias gigantes, algumas dificuldades sim, mas nunca nunca deixei de me entregar 1000%. Tivemos excelentes resultados e na maioria das vezes sorrimos! Muito obrigado Fluminense, a todo, sem exceção. Obrigado", escreveu o lateral-esquerdo.

Danilo Barcelos chegou ao Fluminense na temporada de 2020 e alternou momentos como titular na lateral esquerda com Egídio. No fim de 2021, o jogador perdeu a posição de vez para Marlon. Para esta temporada, Barcelos não estava nos planos do Tricolor que contratou Cris Silva e Pineida para a posição. Ao todo, o atleta disputou 41 jogos e marcou uma vez.