Fred - Lucas Mercon / Fluminense

FredLucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/03/2022 13:50

Rio - O atacante Fred, de 38 anos, voltou a treinar com bola no Fluminense na última terça-feira. Sem atuar desde a partida de ida contra o Millonarios, no último dia 22, o jogador deverá reforçar o Tricolor para a fase final do Campeonato Carioca.

Segundo maior artilheiro do Fluminense na história, Fred sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Com a contusão do atacante, Germán Cano assumiu a vaga de titular do clube carioca que é comandado por Abel Braga.

Ídolo dos torcedores do Fluminense, Fred não vem tendo um bom começo de temporada. O veterano entrou em campo em seis partidas e não balançou as redes em nenhuma oportunidade pelo clube carioca.