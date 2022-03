Abel Braga - Lucas Mercon/ Fluminense

Rio - O Fluminense levou a melhor sobre o Olimpia, no Nilton Santos, e abriu vantagem no confronto que vale classificação para a fase de grupos da Libertadores. No entanto, para conseguir vencer por 3 a 1, o Tricolor teve que se superar no segundo tempo. O técnico Abel Braga exaltou a importância dos torcedores no jogo mental do clube carioca, após a falha de Fabio, que resultou no gol dos paraguaios.

"Isso foi o maior doping de incentivo que poderíamos ter. A bola não bateu no gramado ou em um montinho. A verdade é que foi uma falha bizarra. Naquele momento, a torcida vendo a atitude dos colegas, dos jogadores, comprou a ideia. Deu o incentivo fortíssimo e a equipe começou a reagir. No segundo tempo tivemos a felicidade daquele gol. Eu acho que no contra-ataque poderíamos ser mais eficazes. Mas começaram a jogar na bola aérea. É complicado porque quebra o seu jogo. Já me falaram que o jogo teve de bola rolando 41 minutos. Isso é um absurdo. Se for assim no jogo de lá nos interessa", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense poderá perder até por um gol de diferença em Assunção, que irá se classificar na competição sul-americana. Apesar disso, Abel Braga descartou uma postura mais recuada da sua equipe na próxima quarta-feira.

"Nós analisamos muito contra o Cerro, os jogos das primeiras fases da Libertadores. Não tínhamos visto essa equipe dessa maneira. Jogaram muitíssimo bem hoje. Então, não dá para ir pra lá administrando vantagem. Isto é uma grande bobagem. Tem que procurar atacar. Tem que ser agressivo como eles são. Porque isto é uma competição totalmente atípica do que estamos acostumados a viver e ver. Somente com muita pegada e vantagem vamos superar", disse.