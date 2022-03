Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Mário BittencourtLucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/03/2022 15:46

Rio - O zagueiro Marlon Santos, de 26 anos, revelado pelo Fluminense e que defende Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, entrou na mira do Tricolor. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube das Laranjeiras observa o defensor de olho em uma possível convocado de Nino para a seleção brasileira. O jogador, de 24 anos, está na pré-lista de Tite para os próximos compromissos das Eliminatórias.

Apesar do interesse, o site afirmou que o Fluminense não chegou a consultar diretamente o staff do jogador, mas entende uma reposição a Nino precisa ser analisada. O zagueiro quase deixou o Tricolor no começo da temporada, após receber uma proposta do Tigres, do México.

Marlon Santos é um dos brasileiros que deixou a Ucrânia recentemente após o começo do conflito envolvendo o país e a Rússia. A Fifa já liberou que jogadores estrangeiros, que atuam nas duas nações, possam assinar um contrato até junho de 2022 com outros clubes.

Além do Fluminense, o Flamengo também teria interesse na contratação de Marlon. Revelado pelo clube das Laranjeiras, o defensor foi negociado com o Barcelona, defendeu também o Nice, da França, e o Sassuolo, da Itália, antes de ser contratado pelo Shakhtar Donetsk.