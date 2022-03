Fluminense chegará a dois anos de parceria com a Gazin em 2023 - Divulgação/Fluminense

Fluminense chegará a dois anos de parceria com a Gazin em 2023Divulgação/Fluminense

Publicado 09/03/2022 15:40

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato de patrocínio com o Grupo Gazin por mais um ano. A empresa do ramo de varejo continuará estampando sua marca na parte superior das costas da camisa do time profissional.



"A gente fica muito feliz que uma empresa como a Gazin, que já está conosco há algum tempo, continue acreditando no trabalho que estamos realizando, de resultados não só dentro de campo mas também na reconstrução do clube. E desejo que possa ficar ainda por muitos anos”, afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.



A parceria entre Fluminense e a Gazin começou em maio de 2021, na semifinal do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa.



"Quando decidimos patrocinar o Fluminense conectamos o valor de nossa marca de 56 anos de história a um dos maiores e mais vencedores clubes do futebol mundial. Ao longo desse período, pudemos desfrutar dessa grande união e colhemos conjuntamente os frutos de muito sucesso e vitórias", completou o presidente da empresa, Osmar Della Valentina.