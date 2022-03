Luiz Henrique - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/03/2022 10:30

Rio - O atacante Luiz Henrique sentiu um gosto duplo na vitória sobre o Olimpia. Autor de um belíssimo gol que recolocou o Fluminense em vantagem na partida, o jovem acabou se lesionando logo depois em entrada desleal de Iván Torres, que a arbitragem puniu apenas com um cartão amarelo. Com dores na região atingida, o jogador será reavaliado pelo departamento médico do Fluminense.

O gol marcado contra o Olimpia foi o primeiro de Luiz Henrique na temporada. Principal destaque de Xerém no time titular do Fluminense, o atacante vem tendo grandes atuações e se consolidando cada vez mais como um dos principais jogadores do futebol brasileiro.

Dentro de campo, o Tricolor levou a melhor e venceu o Olimpia por 3 a 1 no Nilton Santos. Com isso, poderá perder por até um gol de diferença, no jogo de volta, no Paraguai, que irá avançar para a fase de grupos da Libertadores.