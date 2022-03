Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012 - Reprodução

Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012Reprodução

Publicado 10/03/2022 15:34

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Olímpia, do Paraguai, na última quarta-feira (9), contou com um convidado especial nos camarotes do Estádio Nilton Santos. Campeão Brasileiro em 2012 pelo Tricolor, o meio-campista Thiago Neves esteve presente no Engenhão, e acompanhou a bela partida que seu ex-clube realizou. Confira o vídeo do atleta no estádio:

Thiago Neves, de 37 anos, está sem clube desde que deixou o Sport, no final de 2021. Pelo Tricolor, o atleta, que já teve três passagens pelo clube, conquistou a Copa do Brasil de 2007, o Campeonato Carioca de 2012 e o Campeonato Brasileiro, também em 2012.