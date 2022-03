Fluminense alcança 12ª vitória seguida no início desta temporada - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/03/2022 15:30

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, exaltou a boa fase do Fluminense e destacou a visão de mercado ao contratar jogadores cascudos para disputar a pré-Libertadores. Na última quarta-feira, o jornalista elogiou a atuação do Tricolor após a vitória por 3 a 1 sobre o Olímpia (PAR), no Nilton Santos, pela terceira fase do torneio sul-americano.

"O Fluminense não tinha muito tempo para se aprontar em 2022. Acertou em cheio ao trazer os cascudos Fábio, Felipe Melo e Cano. Os três foram fundamentais para, até agora, as três vitórias em três jogos na Libertadores", destacou André Rizek no Twitter.

Neste sábado, o Fluminense retorna para o Campeonato Carioca e enfrenta o Boavista, às 16h, no Estádio Eucyzão, pela última rodada da Taça Guanabara. O título deste torneio já foi conquistado antecipadamente pelo Tricolor no último sábado, na vitória por 4 a 0 sobre o Resende.