Fluminense faz reclamação da arbitragemFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/03/2022 21:30

Rio - O Fluminense fez uma reclamação para a Conmebol sobre a atuação da equipe de arbitragem na vitória por 3 a 1 sobre o Olímpia (PAR), na última quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Neste caso, o Tricolor aborda a conivência do árbitro com a violência e "cera" cometida pelos jogadores do Olímpia. Além disso, ressalta o pouco tempo de bola rolando e também sobre a quantidade de acréscimos que foram utilizados na partida.

O Fluminense não deixou de relembrar sobre a forte pancada que o atacante Luiz Henrique sofreu de Iván Torres. No segundo tempo, o jogador do Tricolor precisou ser substituído, enquanto o lateral-esquerdo recebeu apenas o cartão amarelo.