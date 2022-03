Luiz Henrique - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 11/03/2022 12:08 | Atualizado 11/03/2022 12:10

Rio - Autor de um belíssimo gol na vitória sobre o Olimpia, o atacante do Fluminense, Luiz Henrique, sofreu um trauma na região do tornozelo direito. O jogador, de 21 anos, sofreu uma entrada desleal de Iván Torres, que a arbitragem puniu apenas com um cartão amarelo, e está em tratamento para entrar em campo no jogo de volta contra os paraguaios na próxima semana.

"O atacante Luiz Henrique sofreu um trauma no tornozelo direito, logo após o seu gol no jogo contra o Olimpia (PAR), em falta grave cometida pelo lateral paraguaio Ivan Torres. O atleta segue tratamento no Departamento Médico do clube para viabilizar sua ida a Assunção", disse a nota oficial do Tricolor.

Apesar da nota divulgada pelo clube carioca, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, Luiz Henrique não deverá ser problema para Abel Braga para o jogo de volta. Ele será preservado da partida contra o Boavista, neste sábado, pelo Carioca.

Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.



O próximo encontro entre as equipes é na quarta-feira, dia 16, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será novamente às 21h30 (de Brasília). Vale vaga na fase de grupos da competição continental. Antes disso, o Tricolor faz o último jogo da Taça Guanabara, da qual já é campeão, no sábado, contra o Boavista, às 16h.