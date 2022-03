Luiz Henrique - Lucas Mercon / Fluminense

Luiz HenriqueLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/03/2022 09:00 | Atualizado 11/03/2022 09:08

Rio - Autor de um golaço contra o Olimpia, o atacante Luiz Henrique vem sendo ventilado em clubes europeus desde o ano passado. Principal destaque técnico do Fluminense, o jogador, de 21 anos, abordou a possibilidade de atuar em breve por uma equipe de Velho Continente.

"Cara, esse negócio de Europa eu ainda não sei de nada. Penso sempre no Fluminense e deixo isso para o meu empresário, para o presidente Mário, eles que sabem. Mas estou sempre botando minha cabeça no Fluminense, focando aqui no clube, para fazer sempre tudo de melhor dentro de campo. O que acontecer no futuro eu deixo para eles (empresário e presidente). Se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos em frente", afirmou em entrevista aos canais ESPN.

Luiz Henrique teve sua primeira oportunidade nos profissionais em 2020, naquela temporada mesmo, se tornou titular e peça importante na equipe comandada por Odair Hellmann e depois Marcão, que recolocou o Fluminense na Libertadores após oito anos.

Na temporada seguinte, o atacante se firmou como titular e passou a ser um dos principais destaques do Fluminense. O Tricolor enxerga em Luiz Henrique a possibilidade de uma grande venda e só deverá liberá-lo por um valor acima de 15 milhões de euros (cerca de R$ 82,39 milhões).