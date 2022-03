Calegari, do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Reserva em 2021 e no início de 2022, Calegari se firmou na equipe titular do Fluminense nas últimas partidas. O jovem jogador de 20 anos teve testes duros na pré-Libertadores e se saiu bem, mas ainda tem mais um desafio pela frente. Com a partida decisiva na quarta-feira, na volta do confronto contra o Olimpia após vencer por 3 a 1 no Rio, ele mostra experiência apesar da idade e prega sabedoria à equipe tricolor para administrar a vantagem de dois gols.

"Não podemos sentar na vantagem. Temos que ir para lá com sabedoria. O time deles nos criou muita dificuldade no jogo no Engenhão, tanto na bola parada quanto nos contra-ataques. O diferencial foi aproveitar as brechas. Temos que ir com sabedoria, buscando a vitória, até para mantermos essa série invicta. Não atacar de qualquer jeito para não sermos surpreendidos", afirmou Calegari, que disputa sua segunda Libertadores pelo Fluminense.



"Só ganha Libertadores quem participa muitas vezes. Estamos indo para a segunda. É muito importante voltar à fase de grupos. E vamos seguir passo a passo, nesse objetivo de conquistarmos a competição".



Apesar da disputa particular por uma vaga no time com Samuel Xavier, Calegari vê o relacionamento com o companheiro como algo positivo para o Fluminense.



"Eu e o Samuel temos uma disputa bem sadia. Somos bem parceiros. Ele teve a fase dele com ótimos jogos. Agora que eu voltei, consegui ser titular também, estou tendo boas atuações. Então tendo eu e ele em boa fase quem ganha é o Fluminense", completou o jovem jogador.