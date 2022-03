Fluminense de Abel Braga pode alcançar recorde de vitórias seguidas neste sábado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/03/2022 16:43

Campeão da Taça Guanabara e garantido na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense cumpre tabela na última rodada, neste sábado às 16h em Bacaxá. O foco total está na partida de volta contra o Olimpia, quarta-feira, pela pré-Libertadores, mas não significa que o duelo contra o Boavista, provavelmente com o time todo reserva, não tem importância. Afinal, o Tricolor de Abel Braga pode igualar um recorde que dura mais de 100 anos, de número de vitórias seguidas, e vai em busca dele.

Após perder na estreia da temporada de 2022 por 1 a 0 para o Bangu, o Fluminense emendou 12 jogos só vencendo. Em partidas oficiais, isso só aconteceu em 1919, quando o Tricolor chegou a 13 vitórias seguidas. Ou seja, o elenco atual e o treinador podem entrar para a história do clube neste sábado.

Uma outra vez, segundo contas do clube, houve uma série de 21 triunfos em sequência em 1959, sob o comando do técnico Zezé Moreira, e com nomes como Castilho, Telê, Pinheiro, Waldo e Escurinho. Entretanto, houve amistosos que contribuíram para essa marca.



Em 2022, depois de vencer clássicos contra Flamengo, Botafogo e Vasco pelo Campeonato Carioca, além de Millionarios (duas vezes) e Olimpia pela pré-Libertadores, o Fluminense tem um confronto mais tranquilo na teoria para alcançar o recorde.

E buscará essa marca com um time reserva, já que Abel Braga pretende poupar os titulares para o confronto decisivo contra o Olimpia, que pode garantir o Tricolor na fase de grupos da competição sul-americana, após vitória por 3 a 1 no Rio. A vaga na Libertadores é o principal objetivo do Fluminense neste início de ano, mas ficar marcado na história do clube também tem o seu valor.



Veja todas as 13 vitórias da série de 1919:

Fluminense 4 x 0 Bangu (17/08/1919)

Flamengo 1 x 3 Fluminense (24/08/1919)

Andarahy 0 x 6 Fluminense (31/08/1919)

America-RJ 2 x 3 Fluminense (09/09/1919)

Fluminense 5 x 1 Carioca (05/10/1919)

Fluminense 3 x 1 Mangueira (26/10/1919)

Bangu 2 x 3 Fluminense (09/11/1919)

Vila Isabel 1 x 2 Fluminense (16/11/1919)

Botafogo 2 x 5 Fluminense (23/11/1919)

Fluminense 4 x 3 São Cristóvão (30/11/1919)

Fluminense 4 x 2 Andarahy (14/12/1919)

Fluminense 4 x 0 Flamengo (21/12/1919)

Fluminense 4 x 1 America-RJ (28/12/1919)



Confira todas as 12 vitórias em 2022:

Madureira 0 x 1 Fluminense (30/01/2022)

Fluminense 1 x 0 Audax (03/02/2022)

Flamengo 0 x 1 Fluminense (06/02/2022)

Fluminense 2 x 1 Botafogo (10/02/2022)

Fluminense 1 x 0 Portuguesa (13/02/2022)

Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense (16/02/2022)

Fluminense 3 x 0 Volta Redonda (19/02/2022)

Millonarios-COL 1 x 2 Fluminense (22/02/2022)

Fluminense 2 x 0 Vasco (26/02/2022)

Fluminense 2 x 0 Millonarios-COL (01/03/2022)

Resende 0 x 4 Fluminense (05/03/2022)

Fluminense 3 x 1 Olimpia-PAR (09/03/2022)