Fluminense de Abel Braga pode alcançar recorde de vitórias seguidas neste sábado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/03/2022 18:01

Rio - O Fluminense deve ter novidades em sua escalação para a partida deste sábado, contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela última rodada da Taça Guanabara. De acordo com o "GE", o técnico Abel Braga poupará o time titular para o jogo contra o Olimpia, pela Libertadores, e pretende mesclar reservas com jogadores da equipe sub-23.

A equipe ainda não está totalmente definida, mas a tendência é que o Fluminense vá a campo com Muriel (Marcos Felipe), Jhonny (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro e Pineida (Marcos Pedro); Wellington, Nonato, Nathan, Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista.

O Fluminense entra em campo com o título da Taça Guanabara já garantido. Em caso de vitória, o time de Abel Braga chegará a 13 vitórias seguidas e igualará a maior sequência da história do clube, conquistada em 1919.