Técnico Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 11/03/2022 21:14

Rio - O ex-jogador Rivaldo elogiou o trabalho do técnico Abel Braga no comando do Fluminense. Ainda no início desta temporada, o Tricolor já alcançou a 12ª vitória seguida e conquistou o título da Taça Guanabara. Além disso, o pentacampeão exaltou a visão de mercado do clube carioca com as contratações.

"O clube fez contratações importantes trazendo Felipe Melo, Willian e Germán Cano. Junto com o conhecimento e a experiência de Abel Braga, está se formando uma parceria de grande sucesso entre o clube e o treinador. O Abel conhece muito bem o Flu, tendo conquistado muitos títulos enquanto jogador e técnico – 12 títulos no total, então, é bom ver ele sendo feliz novamente após passagens com trabalhos difíceis no Vasco e Internacional", disse o ex-jogador Rivaldo.



"Ainda estamos no começo da temporada e muita coisa vai acontecer no futuro. De qualquer forma, o time parece estar preparado para ser muito competitivo em 2022, brigando nas competições, incluindo as decisões do Cariocão Betfair 22, ainda neste mês – concluiu.