Luiz Henrique está perto de ser vendido pelo Fluminense para o Real Betis, da EspanhaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/03/2022 14:39

Rio - A provável venda de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha, não agradou o narrador Luís Roberto, do Grupo Globo. De acordo com o jornalista, nos stories de seu perfil no Instagram, o atacante do Fluminense "vale o triplo". Além disso, ficou insatisfeito com o futuro destino do atleta.

"13 milhões de euros pelo Luiz Henrique? O moleque é puro sangue, vale o triplo. E para o Betis, da Espanha? Para esconder o menino? Não, eu não concordo não", disparou.



O portal "GE" publicou que a provável venda de Luiz Henrique está encaminhada por 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões). O Fluminense tem direito a 100% dos direitos econômicos, porém, o Tricolor terá que ceder 10% de "exclusividade de venda" para o representante do atacante.