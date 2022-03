Fred - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FredMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/03/2022 15:17

Rio - Como havia sido adiantado pelo Jornal O Dia, o atacante Fred está sendo preparado pelo Fluminense para a reta final do Campeonato Carioca . De acordo com informações do portal "NetFlu", o artilheiro deverá ficar à disposição de Abel Braga para o primeiro jogo da semifinal da competição contra o Botafogo, no próximo dia 21, no Nilton Santos.

Segundo maior artilheiro do Fluminense na história, Fred sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Millonarios, no último dia 22. Com a contusão do atacante, Germán Cano assumiu a vaga de titular do clube carioca que é comandado por Abel Braga.

Ídolo dos torcedores do Fluminense, Fred não vem tendo um bom começo de temporada. O veterano entrou em campo em seis partidas e não balançou as redes em nenhuma oportunidade pelo clube carioca.