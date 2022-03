Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 14/03/2022 14:59

Olimpia-PAR e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai e a partida já tem o árbitro decidido.

Roberto Tobar, do Chile, vai apitar o duelo que vai definir a classificação para a fase de grupos. O juiz será auxiliado pelos também chilenos, Cristian Schimann e Claudio Rios.

Antes da divulgação de quem apitaria o jogo no Paraguai, o treinador do Fluminense, Abel Braga, demonstrou preocupação com a arbitragem.

"De uma maneira, sim, preocupa. Ainda mais depois que eu soube que saiu alguma coisa que uma torcedora falou que nem se importa com o resultado no clássico (Cerro Porteño x Olimpia), mas que tem que quebrar o número 7 do Fluminense, que é o André. Isso aí acho que vai chegar também até o árbitro. Teve catimba no Rio, com certeza terá lá. É procurar fazer o nosso jogo. Agora, ter um árbitro com pulso é muito importante", analisou.

Assim como no primeiro jogo, o argentino Hector Baldassi será responsável novamente por avaliar a arbitragem.